В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу: есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили травмы после того, как мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей утром в понедельник, 25 июня, на востоке Китая, сообщает China News.

Инцидент произошел в 7:20 в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

Причины произошедшего пока не установлены, передает ТАСС со ссылкой на городское Управление общественной безопасности. Автопогрузчик врезался в стоящие на перекрестке автомобили, протаранив дорожные заграждения. Полиция вынуждена была открыть огонь по водителю, так как он не реагировал на призывы остановиться.



«После безуспешных результатов остановить его полиция в конечном итоге открыла огонь и застрелила подозреваемого», - говорится в распространенном заявлении, которое цитирует РИА «Новости». От полученных ран мужчина скончался.

За рулем оказался 45-летний уроженец города Суйхуа в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Ведется расследование.





