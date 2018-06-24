НАТО может не успеть спасти Прибалтику в случае нападения России

Американские командующие обеспокоены тем, что в момент, когда «самым мощным в мире» войскам НАТО надо будет срочно помешать России напасть на Прибалтику, они не смогут это сделать вовремя. Военные учения, проведенные командованием США, показали, что техника окажется не состоянии оперативно прибыть на восток из-за узких дорог и ненадежных мостов, которые вряд ли выдержат американские танки, сообщает газета The Washington Post. Трудности могут возникнуть и при пересечении военными соединениями границ европейских стран.

Хотя многие бюрократические препятствия будут устранены в случае официального объявления войны, период подготовки к военной операции представляет собой серьезную проблему, говорится в статье. К тому же военным придется преодолеть сотни километров, чтобы добраться до места предполагаемых вооруженных столкновений.

Бюрократические барьеры, плохое планирование и разрушающаяся инфраструктура позволят России захватить страны Балтии, пока руководители армии США будут заполнять 17 форм, необходимых для пересечения территории Германии и Польши, пишет WP.

If they needed to fend off war with Russia, U.S. military leaders worry they might not get there in time

В ходе по меньшей мере одних учений Белого дома, во время которых была симулирована война с Россией, логистические проблемы способствовали поражению НАТО, говорится в статье.

Трудности проявились, к примеру, в ходе осенних учений 2017 года НАТО в Европе, когда американские войска, отрабатывавшие навыки ведения боевых действий, в течение четырех месяцев переправляли военную технику по железной дороге из Грузии к месту постоянной дислокации в Германии. В результате все это время солдаты находились на базе без вооружения, сообщил командир одного из подразделений американской армии Адам Лэки.

«Мы должны иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы стать эффективной сдерживающей силой», - заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

В свою очередь, экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют сообщил, что в альянсе раньше не думали о переброске на восток Европы крупных военных соединений. Но после присоединения Крыма к РФ в 2014 году ситуация изменилась. Теперь НАТО разрабатывает план на случай нападения России, но пока преодолеть существующие проблемы довольно сложно. И самым слабым пунктом предполагаемой операции стали перспективы передвижения военной техники.

В некоторых случаях у российских военных больше сведений о состоянии мостов и дорог на востоке Европы, чем у сил НАТО, поскольку территория бывших социалистических стран была хорошо изучена в период существования Советского Союза. В то время как у России нет никаких проблем с перемещением войск по своей территории, отличающиеся друг от другу правила передвижения военной техники в разных странах Европы способны серьезно помешать важному в условиях военного времени процессу.

Кроме того, имеются опасения, что при переброске войск в Литву по железной дороге силы НАТО могут надолго застрять на границе из-за необходимости перехода на железнодорожную колею другого размера.

В то же время единственная двухполосная дорога, ведущая из Польши в Литву, продолжена по пересеченной местности. Всего лишь один перевернувшийся грузовик способен надолго застопорить движение по шоссе.

Власти Прибалтики неоднократно высказывали опасения, что Россия может напасть на бывшие страны СССР, и просили НАТО обеспечить необходимую защиту. Недавно Президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной раз заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. «Мы должны быть готовы ментально, политически, технологически, сердцем и душой. Российские войска на границах Прибалтики и Польши в десять раз сильнее войск НАТО», - сказала она.