В Таиланде пропала футбольная команда

Футбольная команда из 11 человек и тренер пропали в пещере Кхао Луанг в Таиланде.

24 июня сотрудники парка сообщили о том, что обнаружили мотоцикл и 11 велосипедов, оставленные рядом с входом в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и прочим спортивным оборудованием.

Спортсмены вошли в пещеру и не смогли выйти, потому что выход затопило из-за поднявшейся воды,

сообщает Thai PBS.

Пещера находится в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха. Для того, чтобы туристам попасть внутрь, необходимо пересечь небольшой ручей. Когда в нем вода поднимается, пещеру для посетителей закрывают.

Сотрудники парка прошли в подземелье примерно на 3 км, но были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход,

сообщает ТАСС. Они полагают, что тренер и футболисты могут до сих пор находиться внутри. Спасательная команда с необходимым оборудованием смогла прибыть на место лишь в воскресенье утром и приступила к поискам.



Как сообщает Bangkok Post, Группа из 17 военнослужащих ВМС Таиланда прибыла к предполагаемому месту пропажи спортсменов и присоединилась к поискам.