Убийство в Германии: пьяные эстонец и литовец жестоко расправились с коллегой

В субботу в гостинице Швабмюнхена было найдено тело 46-летнего эстонца. В качестве подозреваемых в убийстве были арестованы двое мужчин, первый родом из Эстонии, второй - из Литвы, передает Postimees.

Тело 46-летнего эстонца нашли в субботу в 7.00 в расположенной в Швабмюнхене гостинице. Согласно имеющийся информации, один из постояльцев обнаружил труп эстонца в коридоре на первом этаже, о чем сразу же сообщил об этом сотруднику гостиницы, который вызвал скорую помощь. Медики констатировали, что мужчина мертв.

У жертвы были обнаружены серьезные травмы головы, в связи с чем у полиции появилось основание полагать, что произошло убийство. Результаты вскрытия, которые стали известны вчера, подтвердили, что в отношении 46-летнего мужчины был совершен жестокий насильственный акт.

Расположенный вблизи Вертах пансион на выходных был полностью забронирован. Следственная группа допросила персонал и задержала двух подозреваемых - 29-летнего литовца и 57-летнего эстонца. Оба были пьяны в стельку.

Подозреваемые остановились в гостинице. По имеющимся данным, 57-летний эстонец ночевал с убитым в одной комнате. Эстонцы и литовец были временными сотрудниками крупной фирмы в сфере логистики.

Ничего подозрительного в поведении мужчин ранее не замечалось. Мужчины остановились в гостинице во вторник или в среду и должны были там оставаться до вчерашнего дня. Днем они были на работе, а ночью, по словам персонала, не шумели.