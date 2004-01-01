В Риге откроется третий магазин польской сети PEPCO. Где именно?

В конце марта в Риге в торговом центре Mežciems на ул. Бикерниеку был открыт первый магазин Pepco в Латвии. После этого сеть открыла еще один магазин по адресу Маскавас 400, в торговом центре Zoom. А в конце лета состоится открытие третьего по счету Pepco - на этот раз в Rīga Plaza, на Мукусалас 71.

Pepco - европейская розничная сеть, у которой более 1300 магазинов в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии и Литве. Pepco предлагает товары для дома и одежду по низким ценам. Первые магазины Pepco были открыты в Польше в 2004 году.

Третий магазин польской сети PEPCO откроется в Риге в конце лета. Где?

Сейчас Pepco активно набирает работников для трех магазинов, хотя открыты пока два. Третий, как сообщается на страничке в социальной сети компании, будет открыт в конце лета, однако точная дата пока не известна.

Как ранее заявлял руководитель сети магазинов Pepco в странах Балтии Александр Чикаидзе, в планах по Латвии уже есть определены восемь мест, где, вероятнее всего, в ближайшем времени будут открыты магазины – четыре в Риге и четыре магазина за Ригой.