Тяжелое ДТП в Таллинне: мусоровоз задавил женщину

Сегодня, 25 июня, около 12.00 в центр тревоги сообщили о тяжелом ДТП возле жилого дома на бульваре Сыпрузе в Таллинне, где погибла 93-летняя женщина.

По первоначальным данным, мусоровоз двигался задним ходом во дворе жилого дома и сбил женщину-пешехода, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вейко Рандалайне, речь идет о трагическом ДТП и, к сожалению, подобные случаи происходили и ранее. «Выражаю соболезнования близким. Как водители, так и пешеходы должны обращать внимание на то, что происходит вокруг и контролировать безопасность маневров», - отметил Рандлайне.

Водитель мусоровоза был трезв и имел соответствующую категорию прав. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.