Резолюция СЕ: Россия должна вернуть Польше обломки Ту-154

Россия должна вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М, который более восьми лет назад разбился под Смоленском. Об этом говорится в резолюции Комитета по правовым вопросам и правам человека Совета Европы. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает PAP.

В резолюции отмечается, что постоянные отказы Москвы – это злоупотреблением права.

«Восемь лет после аварии Россия по-прежнему удерживает обломки и черные ящики с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами. Польша уже много лет требует, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены», - говорится в докладе.

Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет. В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тогда под ним подписались более 40 парламентариев. В 2015 году документ попал в Комитет по правовым вопросам и правам человека, который только что его принял. Предлагается, чтобы отчет был принят ПАСЕ.

Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофы, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

Позже в Минобороны Польши заявили, что на корпусе самолета, а также на теле по крайней мере одной жертв обнаружены следы взрывчатки.