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На матче между Россией и Уругваем заметили двойника Ким Чен Ына

Gazeta.ru
Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

На матче между Россией и Уругваем, который состоялся 25 июня на стадионе «Самара Арена», присутствовал двойник северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Мужчина, который внешне сильно напоминает лидера КНДР, активно фотографировался с болельщиками. Откуда прибыл двойник Ким Чен Ына, пока не сообщается.

В соцсетях пошутили, что присутствие «высшего руководителя КНДР» все равно не помогло сборной России обыграть Уругвай.

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