В Армении взялись за родственников экс-президента страны

В центре Еревана в понедельник, 25 июня, задержан и доставлен в полицию Александр Саргсян - родной брат бывшего президента и экс-премьера Армении Сержа Саргсяна, больше известный в стране, как Сашик. Заявление об этом распространило информационно-аналитическое управление полиции республики. Александра Саргсяна подозревают в незаконном ношении оружия. Между тем многие в Армении уже давно говорили о том, что ни один крупный бизнес в стране не обходился без вмешательства Александра Саргсяна, требовавшего за безопасное ведение предприятия 50 процентов. По этой причине многие предприниматели были вынуждены сворачивать свой бизнес и покидать страну.

Чуть ранее объектом внимания правоохранительных органов в рамках развернувшейся в стране беспрецедентной борьбы с коррупцией стал другой родной брат Сержа Саргсяна, Левон. В главном офисе возглавляемого им благотворительного фонда «Пюник» следователи налоговой службы 23 июня провели обыск.

Позже представители госкомитета по госдоходам сообщили, что были выявлены факты регулярного уклонения от налогов. Так, компания «Джи Эл Джи проджект компани», 40 процентов которой принадлежали фонду «Пюник», недавно объявила о банкротстве, но перед этим у нее накопился невыплаченный долг перед госбюджетом в 600 тысяч долларов США.

В свою очередь служба национальной безопасности (СНБ) Армении 25 июня задержала бывшего шефа охраны Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна. По данным пресс-службы СНБ, пару дней назад при обыске в популярном ереванском музыкальном клубе «Янс», связываемом с именем Казаряна, обнаружили большую сумму наличных денег – 1,1 млн долларов, более 230 тысяч евро и примерно 36 млн драмов. Источники происхождения этих денег устанавливаются, а пока они переданы на хранение в Центробанк Армении.