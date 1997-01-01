Власти Германии заявили о задержании бывшего охранника Усамы бен Ладена

41-летний экс-охранник и уроженец Туниса Сами А. находится под стражей. С 1997 года он проживает в Бохуме и получает государственные пособия. Мужчина внесен в список потенциально опасных лиц, сообщает РБК.

Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) ФРГ планировало депортировать Сами еще в 2006 году. Но в апреле 2017 года Высший административный суд постановил, что по возвращении в Тунис мужчину могут подвергнуть пыткам. А 25 июня BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации Сами А.

В 11:47 Сами А. покинул свой дом в Бохуме. В течение следующих двадцати минут полиция обыскала его жилище.

В 2005 году Германия отказала Сами А. в продлении его вида на жительство.

Добавим, 17 июня национальная армия Ливии взяла в плен Абу Сафьяна бен Каму - личного водителя Усамы бен Ладена, который после его смерти стал одним из лидеров «Аль-Каиды»*.

Усама бен Ладен считался главным врагом США после нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. «Охота» на «террориста N1 « началась после того, как в 2009 году президентом США стал Барак Обама. К весне 2011 года американским силовикам удалось установить местонахождение бен Ладена.

В ходе спецоперации несколько бойцов спецназа морской пехоты США прибыли на вертолетах в город Абботтабад, находящийся в 60 километрах от столицы Пакистана. Американцы проникли в дом и в ходе перестрелки убили бен Ладена.