Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за санкций, введенных Западом против России. Об этом политик заявил в интервью газете «Известия».

По словам Фронмайера, Германия страдает от санкционной политики больше, чем остальные страны ЕС. Он отметил, что на ФРГ приходится 40% всего ущерба, наносимого Евросоюзу антироссийскими санкциями.

«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 млн евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» - задал риторические вопросы депутат немецкого парламента.

Политик подчеркнул, что антироссийские санкции и ухудшение в торговых отношениях с Москвой в связи с ними противоречат национальным интересам ФРГ.

Напомним, в апреле газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источник, что власти ФРГ планируют обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить страну от участия в новых санкциях в отношении России.

Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, которые связаны с находящимися под санкциями людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что эти меры могут поставить под угрозу давние совместные предприятия, помешать банкам финансировать новые проекты в России и потенциально обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро, говорилось в статье.

В Российско-германской внешнеторговой палате оценивали общие потери немецких компаний в России из-за американских санкций примерно в полтора миллиардов евро. Председатель правления ВТП Маттиас Шепп сообщал, что краткосрочные потери в текущем финансовом году оцениваются сотнями миллионов евро и могут составить до 377 миллионов евро.