Трамп удивился переносу производства Harley Davidson в Европу

Президента США Дональда Трампа удивило решение компании Harley Davidson, производящей мотоциклы, вывести из страны часть производства в связи с пошлинами ЕС.

«Удивлен тем, что Harley Davidson стала первой компаний, которая выбросила белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес США немалый ущерб в торговле», – написал Трамп в Twitter.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018