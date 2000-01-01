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В Южной Корее в аэропорту столкнулись два самолета

Newsru.com
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Фото: REUTERS/Scanpix

Два самолета авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines столкнулись во вторник, 26 июня, во время рулежки в аэропорту южнокорейского города Кимпхо, расположенного к западу от Сеула. Как сообщает агентство Yonhap, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным прессы, самолет Korean Air задел хвостом крыло авиалайнера Asiana Airlines. Оба воздушных судна получили повреждения. На момент столкновения в салонах Boeing-747 и Airbus A-330 не было пассажиров.

Самолет Asiana Airlines планировал лететь в столицу КНР Пекин, у лайнера Korean Air был намечен рейс в Осаку.

Предположительно, инцидент произошел по причине плохой видимости, так как в Кимпхо идет сильный дождь. Погода привела к задержке вылета нескольких рейсов.

Как отмечает ТАСС, Кимпхо до начала 2000-х годов был основным международным аэропортом южнокорейской столицы. В настоящее время через него проходят главным образом внутренние рейсы.

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