В Амстердаме атаковали редакцию крупнейшей газеты

Главный офис крупнейшей нидерландской газеты De Telegraaf был атакован ранним утром 26 июня, сообщили в полиции Амстердама. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, во вторник около 4 часов утра по местному времени неизвестный направил белый фургон BMW в стеклянный фасад здания на окраине столицы. Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления. Он пока не найден, передает Reuters.

«Мы подозреваем, что это была целенаправленная атака», - заявили в пресс-службе полиции.

После столкновения произошло сильное возгорание:

De Telegraaf - крупнейшая ежедневная газета Нидерландов, специализирующаяся на новостях о спорте и мире криминала.

«Мы пока не знаем, кто нас мог атаковать. Понятно, что у нас нет кругом одних друзей. Нам придется подождать данных расследования полиции. Но мы продолжаем нашу работу. Нас не запугать», - заявил главный редактор De Telegraaf Пол Янссен, которого цитируетDe Volkskrant.

На прошлой неделе, вечером 21 июня, было атаковано соседнее здание, где находится редакция журналаPanorama. Преступник выстрелил в него из гранатомета. К счастью, в результате этого нападения тоже никто не пострадал. Полиция задержала 41-летнего мужчину из Вердена. Подозреваемый является членом криминального мотоклуба Caloh Wagoh MC Main Triad. Есть версия, что обстрел связан с апрельской публикацией Panorama: журнал сообщил о причастности членов клуба к убийству.

Связаны ли как-то нападения на Panorama и De Telegraaf, пока неясно.



