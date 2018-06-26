Миллиардер Прохоров отсудил 1 рубль у Навального

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному, взыскав 1 рубль, передает ТАСС. Претензии бизнесмена касались расследования оппозиционера об итальянской вилле бывшего вице-премьера РФ Александра Хлопонина.

«Исковые требования Прохорова к Навальному о взыскании 1 рубля и опровержении распространенной информации удовлетворить», - огласила решение судья Марина Васина. Навальный должен опровергнуть распространенные им сведения «в течение 10 дней».

В частности, оппозиционер должен опубликовать видеоролик, где зачитывает резолютивную часть решения суда, поясняет со ссылкой на решение судьи «Медиазона». При этом адвокат Прохорова Тимофей Гриднев подчеркнул, что они не требуют от Навального ничего удалять, поскольку выступают за свободу слова.

Рассматривает та же судья, что и иск Усманова. Поэтому правосудия не ждём. Хотя все аргументы у нас железные и правда 100% на нашей стороне https://t.co/FQzQiQnhMU— Alexey Navalny (@navalny) June 26, 2018

«Михаил Прохоров всегда исходит из гуманных соображений. Он считает, что любой человек, допустивший нарушение закона, должен быть наказан рублем, вот рублем он его и наказывает», - приводят слова адвоката «Ведомости».

В ходе заседания адвокаты Навального просили его перенести. По их мнению, ответчик не был должным образом извещен о процессе. Извещение о судебном заседании было направлено по адресу проживания Навального, тогда как сам он находился в спецприемнике, отбывая административный арест в 30 суток. Напомним, оппозиционер вышел на свободу 14 июня.

Кроме того, адвокат Навального Иван Жданов просил перенести заседание, поскольку оппозиционер подал заявление в правоохранительные органы о даче взятки Прохоровым теперь уже бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, ответа по которому до сих пор не получил. Представитель Навального Вячеслав Гимади требовал вызвать Хлопонина в суд сначала в качестве свидетеля, а затем третьего лица. Однако судья оба ходатайства отклонила.

Иск Прохорова к Навальному был связан с публикацией оппозиционером в апреле текущего года расследования, в котором покупка миллиардером виллы в Италии у вице-премьера Александра Хлопонина была названа взяткой. Оппозиционер сравнил стоимость аналогичной недвижимости в том же районе и пришел к выводу, что та сумма, которую заплатил Прохоров, была завышенной.

Сам Прохоров назвал обвинения Навального ложью и заявил, что подаст на оппозиционера в суд. Представитель Хлопонина также категорически отвергла обвинение во взятке. По ее словам, сделка по продаже итальянского поместья вице-премьера была полностью законной, чиновник задекларировал ее и провел на рыночных условиях.

Итальянская вилла Хлопонина, купленная Прохоровым, расположена в Форте-дей-Марми - популярном у россиян курорте в приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии.

О том, что Villa Adriana площадью 818,4 кв. м и земельный участок к ней площадью 8223 кв. метров была продана Хлопониным кипрскому офшору Прохорова FDM Real Estate LTD. за 35,5 миллиона евро, сообщала ранее британская BBC, отмечая, что, по оценкам экспертов, подобная вилла cтоит втрое дешевле.

Год назад Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального уже становился фигурантом аналогичного дела о клевете. После того, как в фильме «Он вам не Димон» оппозиционер обвинил миллиардера Алишера Усманова в даче взятки премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву недвижимостью (резиденцией на Рублевке стоимостью в 5 млрд рублей), Люблинский суд в Москве обязал Навального и ФБК опровергнуть эти данные. Усманов назвал ложными утверждения о том, что он якобы давал премьер-министру Дмитрию Медведеву взятку путем пожертвования земли и построек связанному с главой правительства фонду «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник Медведева Илья Елисеев.