В ТЦ Гонконга женщина устроила стрельбу, есть пострадавшие

В результате стрельбы в Гонконге пострадали четыре человека, подозреваемая арестована. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ во вторник, 26 июня.

«Четыре человека получили ранения в результате отдельного случая насилия с применением огнестрельного оружия на территории Китая», - говорится в сообщении.

Подозреваемую женщину арестовали в торговом центре неподалеку от парка Quarry Bay, где произошел инцидент.

По меньшей мере двое раненых были доставлены в больницу с травмами головы.