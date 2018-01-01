Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам мусульманских стран

Верховный суд в США поддержал введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда мусульманских стран. Судебная инстанция отказалась признавать соответствующий указ американского лидера дискриминационным по отношению к мусульманам или выходящим за рамки полномочий главы государства.

Главный судья Джон Робертс вынес решение в пользу политики администрации Трампа, присоединившись таким образом к мнению своих четырех коллег, сообщает AP. Робертс постановил, что президенты в США обладают весомыми полномочиями по контролю над миграцией.

Как отмечает агентство, по всей видимости, о грядущем решении Верховный суд сигнализировал еще в декабре, когда судьи позволили вступить распоряжению Трампа в полную силу, несмотря на то что судебная тяжба продолжалась и суды низшей инстанции признавали указы президента незаконными.

Сам Трамп отреагировал на решение Верховного суда США сообщением в Twitter. «Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд [мигрантов из нескольких стран]. Вау!» - написал глава государства.



