Мальта согласилась принять судно Lifeline с беженцами

Находящееся уже несколько дней в Средиземном море судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся около 230 спасенных в море мигрантов и 17 членов экипажа, может войти в один из портов Мальты.

Об этом сообщил во вторник, 26 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом.

При этом Италия примет часть находящихся на борту корабля беженцев, указал Конте и выразил надежду на то, что еще часть нелегалов согласятся принять другие страны Евросоюза.

Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты.