Ребенок нашел в магазине IKEA заряженный пистолет и выстрелил из него

В одном из магазинов IKEA в США, в городе Фишерс штата Индиана, ребенок сел на диван в торговом зале и обнаружил на нем заряженный пистолет. Долго не думая, он выстрелил из него, сообщает CNN.

Как сообщил телеканал WTTV, некий клиент магазина сел на диван, желая его испробовать. Он встал и пошел по своим делам дальше, не заметив, как из его кармана выпало оружие.

По информации местной полиции, позднее на этот же диван сели дети, и один из них нашел выпавшее оружие. Он сразу выстрелил из него.

К счастью, никто не пострадал и инцидент закончился без происшествий.

Начато расследование. Магазин принес свои извинения перед семьей ребенка.

Правила штата предусматривают разрешение на ношение оружия. Пока нет информации, было ли оно у мужчины, которому оно принадлежало.