В Нидерландах запретили носить паранджу

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке. При этом ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

В соответствии с законом, под термином «общественное место» подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. В отношении нарушителей закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Партия свободы Герта Вилдерса, известного своей антиисламской риторикой, назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что «этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации».

«Это первый шаг, а следующий - закрытие всех мечетей в Нидерландах», - приводит АР ее слова.

Ранее сообщалось, что в Норвегии подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах.