ЧП в таллиннском т/ц: Упавшей на эскалаторе женщине едва не сорвало скальп

В таллиннском торговом центре женщина упала на эскалаторе, и ее волосы затянуло в конструкцию. Она кричала и звала на помощь. Помочь ей сумели не сразу.

В редакцию обратился читатель, который рассказал об инциденте, свидетелем которого стал лично. «26 июня, около 19.35 в Торговом центре «Магистрали» (Таллинн, Мустамяэ) спускавшаяся по эскалатору женщина упала, и ее волосы затянул конвейер эскалатора. Она начала громко кричать. Когда я подошел, кто-то выключил эскалатор. Я позвонил в Центр тревоги и объяснил, в чем дело. Кроме того, я сообщил, что потребуется не только скорая, но и бригада спасателей, потому что придется разбирать или ломать конструкцию эскалатора для того, чтобы вызволить пострадавшую».

Читатель рассказал, что кто-то побежал в парикмахерскую, чтобы позвать работников, которые смогли бы отрезать волосы: «Но, увидев,

как сильно затянуло волосы пострадавшей, выбежавшие с ножницами девушки ничего резать не стали».

По мнению читателя, медики могли бы сработать намного быстрее. «Скорая приехала лишь только минут через 10, хотя я просил приехать как можно скорее. Я уже вышел из торгового центра, поскольку ничем более помочь не мог.

Все это время женщина в состоянии шока лежала на ступенях эскалатора.

Станция скорой помощи и PERH (Северо-Эстонская региональная больница) находятся на расстоянии менее 500 метров. Не могу понять, почему они ехали так долго? Но как я заметил, машина ехала все же с мигалками».

На этот вопрос мы попросили ответить главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа. «Таллиннская скорая помощи получила вызов по описанному вами происшествию в 19.45, в 19.46 машина скорой помощи выехала и была на месте в 19.50. В больницу пострадавшую повезли в 20.06».

Адлас объяснил, что, конечно, если база скорой помощи находится рядом, то человек ждет, что скорая приедет быстро. В Таллинне работают 22 бригады, а Центр тревоги передает им в сутки около 250-300 вызовов: «Таким образом, могут возникать моменты, когда все бригады заняты обслуживанием вызовов и пациенту приходится ждать дольше, чем он хотел бы. В Таллинне такая проблема особенно актуальна в часы пик. Но в очередь вызовы ставит Центр тревоги».

В то же время, объяснил главный врач, если скорая помощь получает от Центра тревоги вызов, то никто с выездом не тянет, и на место отправляются как можно быстрее: «В данном случае время прибытия на место у нас было меньше пяти минут. Надеемся, что в будущем ресурсы скорой помощи в Таллинне увеличатся, поскольку наш город все время растет!»

Второе, на что обратил внимание читатель – это сам эскалатор. «В Европе и в России в метро и в торговых центрах края ступеней эскалатора маркируются желтым цветом. В Эстонии я таких не видел. Следовало бы задать вопрос Департаменту технического надзора, почему в Эстонии нет такого требования? Эскалаторами пользуются слабовидящие и пожилые люди, которые могут упасть, не видя краев ступеней. Да и сейчас летом, когда заходишь в магазин в солнечные дни не сразу привыкаешь к слабому освещению торговых центров. И это не только проблема эскалаторов в «Магистрали».