В Польше захотели изменить скандальный закон о холокосте

Польские власти решили пересмотреть часть положений закона о наказании за публичное обвинение поляков в причастности к холокосту. Об этом в интервью Polskie Radio.pl рассказал глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.

Он отметил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к спикеру парламента — сейма — с просьбой добавить в план заседания пункт, касающийся обновления закона. Проект поправок уже направили парламентариям.

Дворчик уточнил, что целью «было и является — защита доброго имени Польши и исторической правды».

1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинений в адрес польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. В частности, за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые могут интерпретировать как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Подобное наказание грозит и за пропаганду украинской националистической идеологии и отрицание Волынской резни, которую устроили в годы Второй мировой войны сторонники Степана Бандеры.

Принятый Польшей закон о холокосте вызвал волну международной критики, в частности, со стороны Израиля и Украины. Израиль воспринял польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны. Недовольство законом высказали и в США.