Бельгийская модель спровоцировала скандал, снявшись голой на фоне Стены Плача

Бельгийская модель Мариса Папен опубликовала фотографии из своего нового проекта «Стена срама» (The Wall of Shame), который она сняла во время недавнего пребывания в Израиле. На фотографиях девушка позирует, в том числе, на фоне Стены Плача и на флагштоке с флагом Израиля. При этом она абсолютно голая, пишет NEWSru Israel.

По данным сайта, снимки вызвали возмущение израильтян. Многие из них осудили поступок Папен в социальных сетях.

Они обратили внимание на то, что ракурс на фотографии, где Мариса снята обнаженной на фоне еврейской святыни, выбран таким образом, чтобы в кадр не попали ни мечеть Аль-Акса, ни «золотой» купол мечети Масжид Куббат ас-Сахра. Из этого многие сделали вывод, что целью провокации были именно евреи Израиля.

Раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал публикацию фотографий «серьезным инцидентом».

Сама Папен обстоятельство отсутствия на снимках исламских святынь не комментирует. Она лишь отмечает, что была готова к негативной реакции и ждет, что ее электронную почту вновь завалят письма с угрозами.

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Также она поясняет, что своей фотосессией стремилась «расширить границы религии и политики», «разрушить стены, построенные для того, чтобы держать под контролем души, блуждающие по планете», «показать свою собственную религию» и «роскошь свободы».

Папен находилась в Израиле вместе с фотографом Матиасом Ламбрехтом. Их поездка совпала со временем открытия посольство США в Иерусалиме. Помимо Иерусалима, Папен и Ламбрехт побывали в Тель-Авиве и на Мертвом море.

Мариса говорит, что планирует позже опубликовать еще несколько снимков из той же серии. Ее фотографии также можно увидеть в галерее Франка Роуза в бельгийском Кнокке-Хейсте. Экспозиция продлится до сентября.

Осенью прошлого года многие израильские и арабские СМИ писали о Марисе Папен после того, как она оказалась в египетской тюрьме. Ее арест стал следствием голых фотосессий у пирамид Гизы и Храма Карнака в Луксоре. Тогда модель сопровождал австралийский фотограф Джесси Уолкер. Пребывание Папен в тюрьме было непродолжительным, но говорили и писали о нем еще долго.

Папен снималась в обнаженном виде более чем в 50 государствах. После Египта она посетила долину Омо в Эфиопии, снималась в Париже, Венеции, Лас-Вегасе, на острове Корфу, путешествовала по Испании и Мексике.