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Премьер Италии выступил против продления антироссийских санкций

Korrespondent.net
Джузеппе Конте | Фото: RICCARDO ANTIMIANI / ANSA

Италия на саммите ЕС будет настаивать на отказе от автоматического продления санкций против России. Об этом в среду, 27 июня, во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает DW.

По его мнению, Евросоюзу надо более взвешено подходить к вопросу санкций против России.

«Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций ничто не должно происходить автоматически», - сказал Конте во время выступления в парламенте.

Напомним, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они «унижают российское гражданское общество».

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