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Клубнику в Эстонии собирают гастарбайтеры

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Сезон сбора клубники начался, и многие выращивающие ягоды на продажу хуторяне предпочитают на этот период нанимать иностранную рабочую силу.

По данным Департамент полиции и погранохраны, в этом году на сезонные работы зарегистрировано уже 1500 работников, из них примерно 1100 отметили в качестве сферы деятельности сельхозработы, лесные работы и рыбную ловлю, пишет ERR.

Так, например, на хутор Лаагри в Тартумаа уже шестой год подряд приезжают работать ребята из таллиннской ученической дружины. Однако хозяйка хутора Кадри Небокат, хоть и помогает молодым людям подработать и прививает им культуру труда, все же нанимает достаточно много иностранцев.

«Я нанимаю работников с Украины, поскольку в Эстонии трудно найти сезонных рабочих на столь короткий срок, тем более, период работ зависит от погоды, а условия труда тяжелые», - говорит Кадри.

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