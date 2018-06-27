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Пилот в аэропорту Нью-Йорка при взлете случайно отправил сигнал об угоне самолета

Newsru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за загадочного сбоя связи во время подготовки к взлету Airbus 320 авиакомпании JetBlue в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке самолет был окружен нарядами полиции, а в салон к напуганным пассажирам нагрянули вооруженные спецназовцы, попросив всех поднять руки вверх.

Инцидент произошел около 8 часов вечера 26 июня. Через пять минут после начала движения произошел сбой радиосвязи, и пилот по ошибке направил в службу охраны аэропорта сообщение об угоне самолета, передает AP. Связи еще несколько минут не было, поэтому пилоты не успели оперативно передать в диспетчерскую, что никакого угона нет. Когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, его нагнали полицейские машины с воющими сиренами и кареты скорой.

Как пишет Daily News со ссылкой на свидетелей происшествия, капитан заблокированного полицией самолета приложил к окну кабины лист бумаги с номером своего мобильного телефона - с тем, чтобы ему позвонили и он объяснил ситуацию.

Воспользовалась ли его предложением полиция - не уточняется, но известно, что через несколько минут в самолет вошли вооруженные правоохранители. Они эвакуировали людей из салона и провели осмотр самолета.

Что стало причиной сбоя связи, не уточняется. По данным источников, проблема была не в диспетчерской, а в кабине самолета.

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