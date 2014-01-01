Сейм Литвы призывает Путина освободить Сенцова и других политзаключенных

За такую резолюцию проголосовало 82 члена сейма, один был против и один воздержался.

«Режиссер, писатель в 2014 году был арестован ФСБ в Симферополе, в Крыму и доставлен на территорию Россию, сейчас находится в заключении в Сибири, в колонии строгого режима», - сказала одна из инициаторов резолюции, консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Она отметила, что О. Сенцов с 14 мая начал голодовку, и сегодня «наш моральный долг - сказать, что мы осуждаем такие шаги Российской Федерации (РФ)».

«Мы обращаемся к президенту и ответственным ведомствам РФ, чтобы были незамедлительно освобождены и О. Сенцов, и другие политзаключенные, находящиеся в заключении в России», - отметила консерватор.

Другая инициатор резолюции - социал-демократ Довиле Шакалене сказала, что «хотя эта резолюция - лишь политическая поддержка, никогда нельзя терять надежду».

«Если учитывать, что этот человек голодает уже 43 сутки, а с 45 суток начинаются необратимые нарушения жизненно важных органов, то мы говорим о спасении жизни человека», - подчеркнула Д. Шакалене.

Скептически отнесся к резолюции представитель партии «Порядок и справедливость» Витаутас Камблявичюс.

«Нужно людям помочь, но можешь помочь, если знаешь, во что он верит, что он думает и каково его мнение о Литве. Мы костьми ложились за летчицу (Надежду - BNS) Савченко, а видите, куда она ушла? Не перегибаем ли мы палку, когда, спасая других, пятнаем престиж Литвы», - сказал В. Камблявичюс.

Считавшаяся символом украинского сопротивления России парламентарий Н. Савченко в марте была задержана по обвинению в подготовке теракта в Киеве.