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На немецком фрегате взорвалась ракета

Korrespondent.net
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Фото: Скриншот

На корабле зафиксированы серьезные повреждения, двое человек получили ранения. Причина сбоя неясна.

На немецком фрегате Саксония во время запуска ракеты произошел сбой, в результате которого ракета взорвалась. Об этом в среду, 27 июня сообщает Лига Новости.

Пострадали два солдата, им оказали медицинскую помощь, и они продолжают службу. При этом на самом корабле есть значительные повреждения - более точно материальный ущерб оценят уже в порту.

Отмечается, что перед запуском никаких дефектов не было выявлено, ракета прошла техническую проверку. Ранее такую же ракету уже успешно запустили.

Фрегат во время инцидента находился у берегов Норвегии.

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