На немецком фрегате взорвалась ракета

На немецком фрегате Саксония во время запуска ракеты произошел сбой, в результате которого ракета взорвалась. Об этом в среду, 27 июня сообщает Лига Новости.

Пострадали два солдата, им оказали медицинскую помощь, и они продолжают службу. При этом на самом корабле есть значительные повреждения - более точно материальный ущерб оценят уже в порту.

Отмечается, что перед запуском никаких дефектов не было выявлено, ракета прошла техническую проверку. Ранее такую же ракету уже успешно запустили.

Фрегат во время инцидента находился у берегов Норвегии.