Кремль: Россия и США договорились о встрече Путина с Трампом

В Кремле сообщили, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа согласована. О дате и месте проведения переговоров объявят в четверг, 28 июня. Вместе с тем российская сторона описала предполагаемый ход встречи и набор тем для обсуждения.

О том, что переговоры состоятся, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявление было сделано по итогам встречи Путина с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, состоявшейся в Москве, отмечает ТАСС.

По словам Ушакова, переговоры двух лидеров пройдут в третьей стране. Причем параметры саммита согласовывались еще до визита Болтона в Москву. «До встречи [с Путиным] были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность такой встречи [российского и американского лидеров]», - сказал помощник президента РФ. По его словам, «выбрано очень удобное место и для нас, и для американской стороны». «Это третья сторона», - уточнил представитель Кремля.

Предстоящие переговоры двух лидеров рассчитаны на несколько часов. Они пройдут тет-а-тет и завершатся совместной пресс-конференцией. «Это [саммит], наверное, несколько часов займет. Наверное, президенты встретятся в середине дня. Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция», - предположил Ушаков.

По его словам, темами переговоров могут стать двусторонние отношения, сирийское урегулирование и досье по разоружению, сообщает «Интерфакс». Во время встречи Путина и Болтона в качестве приоритетных были определены темы стратегической стабильности, борьбы с международным терроризмом, региональных конфликтов и отношений двух стран, сообщил Ушаков.

«Но если говорить о тех темах, которые будут обсуждаться, я могу предположить: ситуация в двусторонних отношениях, это, наверное, сирийское урегулирование, и международная стабильность - разоруженческое досье», - добавил помощник президента РФ.

По итогам встречи Трамп и Путин могут принять некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене. Об этом, по словам Ушакова, также зашла речь во время прошедших переговоров президента РФ с Болтоном.





