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В т/ц Москвы загорелась крыша: эвакуировали более 3 000 человек

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Посетителей и сотрудников торгового центра «Атриум» эвакуировали из-за возгорания на крыше. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника в экстренных службах, на который ссылается ТАСС, из здания эвакуировали более трех тысяч человек. Как заявили в столичном центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:28, огонь был ликвидирован в 18:01, однако на крыше еще тлеют отдельные участки, в связи с чем тушение продолжается.

Сведений о пострадавших не поступало. «Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Происходило возгорание утеплители под кровлей», - сказали в столичном главке.

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