В Польше отменили статьи из «антибандеровского закона»

Из скандального закона убрали положения о связи Польши с Холокостом, в то время, как упоминания об «украинских националистах» остались.

В Польше отменили статью закона, которая предусматривала уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов. Соответствующие изменения принял Сейм Польши, сообщает в среду, 27 июня, TVN24.

В то же время упоминание о «преступлениях украинских националистов» остается, как и ответственность за это.

За изменения в закон об Институте национальной памяти проголосовали 388 депутатов, против - 25.

Отмечается, что проект изменений в закон был внесен в Сейм в среду утром премьером Польши Матеушем Моравецким и предусматривал отмену двух статей обновленного в январе закона: статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений Третьего рейха и статьи, распространяющие такую ответственность даже на иностранцев.

Сейм Польши внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков. Закон вступил в силу 1 марта.