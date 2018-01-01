Корабль «Lifeline» с 234 мигрантами на борту причалил к Мальте

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в среду объявил, что судно неправительственной организации Lifeline («Лайфлайн»), на борту которого находятся более 200 беженцев, сможет причалить на острове. Соответствующее сообщение размещено в официальном «Твиттере» постоянного представительства Мальты в ЕС.
«Премьер-министр Джозеф Мускат только что объявила, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Мальта примут мигрантов, которые находятся на борту корабля Lifeline, последовав принципу солидарности стран ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее итальянские власти запретили заход в порты Апеннин судну Lifeline.