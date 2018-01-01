Корабль «Lifeline» с 234 мигрантами на борту причалил к Мальте

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в среду объявил, что судно неправительственной организации Lifeline («Лайфлайн»), на борту которого находятся более 200 беженцев, сможет причалить на острове. Соответствующее сообщение размещено в официальном «Твиттере» постоянного представительства Мальты в ЕС.