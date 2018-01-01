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Корабль «Lifeline» с 234 мигрантами на борту причалил к Мальте

Русский TVNET
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Kuģis "Lifeline" | Фото: HANDOUT / REUTERS

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в среду объявил, что судно неправительственной организации Lifeline («Лайфлайн»), на борту которого находятся более 200 беженцев, сможет причалить на острове. Соответствующее сообщение размещено в официальном «Твиттере» постоянного представительства Мальты в ЕС.

«Премьер-министр Джозеф Мускат только что объявила, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Мальта примут мигрантов, которые находятся на борту корабля Lifeline, последовав принципу солидарности стран ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее итальянские власти запретили заход в порты Апеннин судну Lifeline.

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