Власти Великобритании опасаются встречи Трампа с Путиным

Высказывания Дональда Трампа могут привести к возникновению напряженной ситуации на границах стран НАТО и России, боятся в Великобритании.

Власти Великобритании выражают опасения о будущей встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, так как никто не может предсказать, о чем будет говорить глава Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в кабинете министров Великобритании.

Один из источников агентства заявил, что высказывания Трампа могут привести к возникновению напряженной ситуации на границах стран НАТО и России, где располагаются в том числе и британские войска.

Другой источник отметил, что всегда «сложно предсказать» темы, которые Трамп может затронуть на переговорах. Он подчеркнул, что непредсказуемость американского президента уже проявляла себя, когда Трамп проводил переговоры с британскими властями.