ООН критикует Евросоюз из-за ситуации вокруг судна с беженцами

В УВКБ и Международной организации по миграции потребовали от участников саммита ЕС в кратчайшие сроки выработать решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции вечером в среду, 27 июня, подвергли Евросоюз жесткой критике после драмы, развернувшейся вокруг немецкого спасательного судна Lifeline с беженцами на борту. С 21 июня оно не могло зайти ни в один европейский порт, везде получая отказы.

Эксперты отметили, что из-за паралича политической воли Евросоюза страдают невинные. В международных организациях потребовали от глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки выработать на саммите в Брюсселе28-29 июня решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

Напомним, вечером 27 июня Мальта все-таки приняла Lifeline, на борту которого находились около 230 мигрантов. Активисты из Дрездена спасли беженцев в международных водах Средиземного моря 21 июня.