Посол Швейцарии устроил тройное ДТП в Украине

Швейцарец за рулем Volvo ХС60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области случилось тройное ДТП, в результате которого пострадало шесть человек. Авария произошла накануне вечером, сообщили в Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в четверг, 28 июня.

Гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo ХС60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet, говорится в сообщении.

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств. 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Бускую районную больницу.

Водителя и двух пассажирок автомобиля Chery - 48-летнюю львовянку и ее 11-летнюю дочь, после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.

Гражданин Швейцарии - водитель автомобиля Volvo после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова тоже покинул заведение.

Как уточнил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.

Как пишет УНИАН, в тройное ДТП в Львовской области попал посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер с женой.

Ранее во Львовской области в ДТП попали белорусы – погиб один человек, еще восемь получили травмы.