Только для мужчин: в Нарве будут помогать семейным насильникам

По заказу Госпрокуратуры НКО «Abi Vхti» («Ключ помощи») открывает осенью в Нарве опорную группу, в которую приглашаются мужчины, применявшие насилие в близких отношениях и желающие изменить свою жизнь, пишет газета «Северное побережье».

В опорную группу ждут мужчин, готовых взять ответственность за свое насильственное поведение и не желающих продолжать по-старому. Первая группа, рассчитанная на десять мужчин, откроется осенью в Нарве, и работа в ней будет идти на русском языке. Программа продлится четыре месяца, в ходе которых состоится 13 встреч. При необходимости добавятся индивидуальные консультации.

НКО «Abi Vхti» проводит групповую терапию с прошлой осени и пока только в столице. Осенью опорные группы появятся также в Нарве и Раквере. «Нуждающиеся в помощи доходят до нас либо через прокуратуру или департамент социального страхования, либо, так сказать, по собственному почину. Например, в опорную группу в Таллинне, начинающую работу нынешней осенью, двое мужчин придут по собственному желанию. Они услышали о нас от участников предыдущей группы. Есть мужчины, желающие изменить свою жизнь. Они говорят, что не могут и не хотят продолжать по-старому», — сказала обучающая и проводящая работу опорной группы Хелен Сёэл.

Предложение открыть новые опорные группы в Вирумаа поступило от Госпрокуратуры. «Речь идет не о разовом проекте. Наша цель — оказывать аналогичную услугу во всех крупнейших городах Вирумаа, — пояснила Сёэл. - Речь идет о программе групповой терапии, ее цель — создать среду, в которой у участников появилась бы возможность изменить свое поведение и отказаться от применения насилия в отношении партнера. Программа интегрирована с услугой помощи жертвам. Это значит, что мы индивидуально занимаемся как пострадавшей женщиной, так и детьми».

Ведущий специалист отдела помощи жертвам в департаменте социального страхования, йыхвиский работник помощи жертвам Эви Ярвепера сказала, что одна группа склонных к насилию мужчин когда-то уже собиралась в Ида-Вирумаа. «Она действовала в рамках пилотного проекта, но сейчас мы надеемся получить для региона постоянную услугу. Приоритет помощи жертвам — насилие в близких отношениях и насилие, направленное против детей», — сказала Ярвепера, пояснив, что в уголовных делах второй ступени, когда не идет речи о большом материальном ущербе или тяжких телесных повреждениях и обе стороны согласны на примирение, прокуратура имеет возможность закончить дело примирительным производством.

В опорной группе исходят из разработанной учеными Тартуского университета программы внутренней уверенности. В рамках программы насилием считается поведение мужчины-партнера, нынешнего или бывшего, которое может содержать среди прочего психологическую агрессию, физическое злоупотребление или сексуальное принуждение, а также причиняет жертве психологические или физические травмы.