Меркель: Миграция может стать судьбоносным вопросом для ЕС

В Брюсселе начинается саммит Евросоюза, на котором обсудят проблему беженцев. Задача Меркель на нем - добиться общего решения по миграции.

Германия и ЕС в решении проблемы миграции «все еще находятся не там, где мы хотим», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в бундестаге в четверг, 28 июня с правительственным заявлением.

«Перед Европой стоит множество вызовов, - предупреждает канцлер, - но тема миграции может стать судьбоносным вопросом для Европейского Союза».

Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена, добавила Меркель. Если об этом не удастся договориться со всеми странами Евросоюза, то, по словам канцлера, необходимо создать коалицию из тех стран, которые готовы сотрудничать в этом вопросе. Однако это не должно происходить в одностороннем порядке, несогласованно или за счет третьей стороны, подчеркивает Меркель.

В Брюсселе 28 июня начинается двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС. Сначала на нем обсудят вопросы защиты, торговли и финансов, вечером участники перейдут к теме миграции. Задача Меркель на саммите - добиться принятие решения по беженцам.