В Китае мужчина напал на школьников, есть жертвы

Вооруженный ножом мужчина напал на школьников в одном из средних учебных заведений Шанхая - погибли два мальчика. Трагедия произошла около 11.30 по местному времени в четверг, 28 июня, сообщает Reuters.

«Мужчина, вооруженный ножом, напал на учеников у входа в начальную школу в центральном районе Шанхая Сюйхуей в четверг, он убил двух детей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что 29-летний мужчина напал на трех учеников и одну женщину с ножом для резки овощей. Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.

Нападавший был арестован на месте, ведется расследование.