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В Германии при взрыве жилого дома погибли три человека

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В немецком городе Бремен произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Focus в четверг, 28 июня.

Взрыв прогремел утром в районе Хухтинг на мансардном этаже дома. После этого начался сильный пожар.

Спасатели нашли в доме тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына. Кроме того, в соседнем доме была обнаружена мертвой 70-летняя женщина. Все соседние дома получили серьезные повреждения.

Спасатели эвакуировали людей в радиусе 100 метров. Устанавливается причина взрыва.

Накануне в американском городе Гетсвилль в штате Техас прогремел взрыв на строительной площадке рядом с больницей. Тогда погиб один человек, еще 12 пострадали.

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