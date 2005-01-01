Саакашвили дали тюремный срок

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента страны Валерия Гелашвили и заочно приговорил экс-главу государства к шести годам тюрьмы. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает «Интерфакс».

Нападение на Гелашвили произошло в 2005 году. Парламентария остановили в центре Тбилиси сотрудники правоохранительных органов, выволокли его из автомобиля и жестоко избили, депутат с тяжелыми травмами попал в больницу. Незадолго до этого Гелашвили опубликовал статью с критикой Саакашвили.

Уголовное дело по избиению парламентария было вновь возбуждено в 2013 году, после прихода к власти в Грузии оппозиции.

Ранее по этому делу были осуждены бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Сам Гелашвили неоднократно заявлял, что нападение на него было организовано лично Саакашвили, после того, как он обвинил лидера страны в аморальных поступках и захвате его недвижимости.

В январе бывшего президента Грузии признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. Тбилисский городской суд счел, что Саакашвили помиловал четверых полицейских, сидевших в тюрьме за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, в обход Комиссии по помилованию.