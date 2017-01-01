Франция сняла с Керимова все обвинения

Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, сообщил в четверг «Интерфаксу» информированный источник.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», - сказал он.

Адвокат Никита Сычев подтвердил информацию о снятии обвинений, но приводить какие-либо подробности не стал. Также источник, близкий к Керимову, сообщил The Bell, что

сенатор уже получил паспорт и 40 млн евро, внесенных в качестве залога в декабре 2017 года.

Новость о снятии обвинений с сенатора привела к тому, что сразу подскочила стоимость акций золотодобывающей компании «Полюс», принадлежащей семье Керимова.

Крупнейшим акционером «Полюса» с долей 82,44% является компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова.

ПАО «Полюс» - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.

Ранее в среду сообщалось, что судебное заседание по делу Керимова состоится в четверг или пятницу и будет посвящено «процедурным вопросам». Об этом сказал ТАСС прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года.

Как только информация об этом дошла до российских государственных органов, на место происшествия выехали сотрудники генконсульства РФ.

Французские власти подозревали сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.

Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивали сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.





