Отбой тревоги: сбежавшую в Эстонии змею нашли в сарае

Вчера вечером хутор Мальми сообщил в социальных сетях, что в деревне Ухти в волости Камбья сбежал трехметровый питон, однако позже выяснилось, что речь шла о двухметровом удаве. Сегодня полиция сообщила, что змея была обнаружена в близлежащем сарае, и она уже дома, передает Tartu Postimees.

Сегодня утром сообщение в социальных сетях дополнили: речь идет о двухметровом удаве, а не о питоне. Владелец змеи и хутора Мальми Янар Каллас подтвердил, что животное пропало, но, вероятно, до сих пор находится на территории хутора.

Владелец добавил, что удав не представляет опасности для маленьких детей.

По словам Калласа, удав пропал во время вечерней гриль-вечеринки.

Обычно к вечеру, когда на улице становится прохладно, змеи Калласа сами заползают в дом, но в тот день, когда владелец на что-то отвлекся и не проконтролировал этот момент, удав сбежал. Владелец змеи отметил, что после сегодняшнего рабочего дня он переберет дрова, так как полагает, что животное может находиться в поленнице.

У Калласа много экзотических животных, и чтобы кормить своих змей, он выращивает кроликов.

Мужчина попросил местных жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, на людей удав напасть не должен.

Репортер Tartu Postimees Эйли Арула пообщалась с Майму Вахур, проживающей в непосредственной близости от хутора Мальми, которая рассказала, что сегодня не пошла полоть грядки, так как сочла более разумным остаться дома. Из-за сбежавшей змеи Вахур не выпустила из дома своего внука и кота.