Грузия закрыла свое воздушное пространство для Сирии

Грузия закрыла свое воздушное пространство для двух сирийских авиакомпаний из-за признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сказал генеральный директор ООО Сакаэронавигация (Грузаэронавигация) Гоча Мезвришвили, сообщает Интерфакс в четверг, 28 июня.

Он напомнил, что правительство Грузии в связи с решением сирийского руководства приняло политическое решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

«Мы, соответственно, также приняли решение и прекратили предоставлять этой стране воздушное пространство», – отметил Мезвришвили.

По его информации, данное решение уже вступило в силу, и будет действовать, пока не будет принято другое политическое решение.

По данным СМИ, речь идет об авиакомпаниях Syrian Air и Cham Wings.