Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира

Английским футбольным болельщикам-безбилетникам предложили поехать в Россию на последний матч группового этапа чемпионата мира против Бельгии, используя лазейку в системе безопасности выдачи паспорта болельщика (Fan ID). Об этом сообщает The Guardian.

Федерация футбола Англии выяснила, что для получения нескольких Fan ID можно использовать один номер билета на матч. Таким образом группа английских болельщиков уже получила право безвизового въезда в Россию. Правила защиты личных данных Международной федерации футбола (ФИФА), не позволяющие организации передавать данные о покупателях билетов российским властям, помогли безбилетникам попасть на матчи.

В связи с этим в Федерации футбола посчитали, что использование данного метода позволит большому числу фанатов приехать в Россию, так как для получения Fan ID необходимо предоставить меньше персональных данных, чем для оформления визы.

Сборная Англии, как и команда Бельгии, уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. В сегодняшней встрече между этими командами решится, какие места они займут. Если Англия станет лидером группы, то в 1/8 финала встретится со сборной Японии. В противном случае англичане сыграют с колумбийцами.