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Стрельба возле редакции газеты The Capital в США: несколько человек погибли

Newsru.com
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Иллюстративное фото | Фото: Paige Gross / TT NYHETSBYRÅN

Неизвестный открыл стрельбу возле редакции газеты The Capital, расположенной в столице американского штата Мэриленд, городе Аннаполис. Несколько человек скончались от полученных огнестрельных ранений. Нападавший задержан, сообщает Fox News со ссылкой на шерифа.

По информации редакции The Baltimore Sun, которой принадлежит газета The Capital, корреспондент сообщил о раздавшейся стрельбе в полдень четверга.

В Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (федеральное агентство Минюста США) заявили, что реагируют на инцидент, передает AP.

Проведена эвакуация людей из здания на Бестгейт-роуд, где может находиться стрелок, сообщает полиция округа Анн-Арандел в Twitter.


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