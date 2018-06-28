Стрельба возле редакции газеты The Capital в США: несколько человек погибли

Неизвестный открыл стрельбу возле редакции газеты The Capital, расположенной в столице американского штата Мэриленд, городе Аннаполис. Несколько человек скончались от полученных огнестрельных ранений. Нападавший задержан, сообщает Fox News со ссылкой на шерифа.

По информации редакции The Baltimore Sun, которой принадлежит газета The Capital, корреспондент сообщил о раздавшейся стрельбе в полдень четверга.

В Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (федеральное агентство Минюста США) заявили, что реагируют на инцидент, передает AP.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS— Justin Fenton (@justin_fenton) June 28, 2018

Проведена эвакуация людей из здания на Бестгейт-роуд, где может находиться стрелок, сообщает полиция округа Анн-Арандел в Twitter.





