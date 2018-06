Стрельба возле редакции газеты The Capital в США: несколько человек погибли

По информации редакции The Baltimore Sun, которой принадлежит газета The Capital, корреспондент сообщил о раздавшейся стрельбе в полдень четверга.

В Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (федеральное агентство Минюста США) заявили, что реагируют на инцидент, передает AP.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS— Justin Fenton (@justin_fenton) June 28, 2018