На Бали закрыли аэропорт из-за активизации вулкана Агунг

Международный аэропорт на острове Бали в Индонезии закрыт из-за возобновившейся активности вулкана Агунг. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти в пятницу, 29 июня.

Всего отменено 450 рейсов, что затронуло 75 тысяч человек.

Агунг начал дымиться накануне в четверг. Над его вершиной поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 км.

Синоптики предупреждают, что ветер может отнести пепел к густонаселенному острову Ява.

Пока власти не стали повышать уровень опасности, он по-прежнему остается оранжевым.

Напомним, вулкан Агунг стал проявлять активность в прошлом году. Тогда тоже закрывался аэропорт, и даже объявлялась массовая эвакуация. Однако в начале этого года вулкан успокоился.