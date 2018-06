Полиция США установила личность стрелка, устроившего бойню в редакции газеты

Подозреваемый оказался 38-летним жителем Мэриленда по имени Джаррод Рамос. Его идентифицировали благодаря базе данных паспортов и водительских прав, поскольку сам стрелок отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию по отпечаткам.

В полиции утверждают, что атака на редакцию была спланированной и целенаправленной. Судя по записям в Твиттер Рамоса, он годами судился Capital Gazette из-за обвинений в клевете.

Jarrod Ramos identified at Capital Gazette shooter - https://t.co/yca6T0F7FX - @washtimes — Dolly Miller Brennan (@Dolly_World) June 29, 2018

В 2011 году его судили за насилие и преследование в отношении некой женщины, причем Рамос признал свою вину. Однако, когда о его деле написала газета, мужчина подал в суд, называя статью клеветой. Судья встал на сторону издания.

Shooter Jarrod Ramos Threatened Capital Gazette Journalists For Years – Fired Off Angry Tweet Shortly Before Shooting Rampage https://t.co/KK2HqntvAm pic.twitter.com/b1uUEx0Pom— NewsToday (@N3wsToday) June 29, 2018