Брат Навального вышел на свободу после 3,5 лет колонии

Родной брат оппозиционного политика Алексея Навального в пятницу, 29 июня, вышел на свободу после 3,5 года колонии общего режима. Олег Навальный находился в ИК N5 в поселке Нарышкино Орловской области. Как сообщает телеканал «Дождь», встречать Олега Навального приехали его жена Виктория, брат Алексей и сотрудники основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Как передает «Интерфакс», Олег Навальный покинул колонию около 8:15 утра. Отвечая на вопрос о дальнейших планах, возможном участии в политике, Навальный заявил журналистам, что «пока не определился», добавив, что ближайший план - «поехать домой, поесть шашлыка и окрошки».

Брат оппозиционера сообщил, что получил в колонии высшее юридическое образование, и теперь может работать как юрист. Он отметил, что 11 июля ему предстоит суд по обжалованию бездействия прокуратуры по жалобам осужденных из колонии, в которой он отбывал наказание.

Глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров выложил в своем Twitter видео, на котором Олега Навального встречает его брат Алексей.

Олег Навальный на свободе! УРАААААААА!!! pic.twitter.com/zicCr2byVI— Георгий Албуров (@alburov) June 29, 2018

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Алексею и Олегу Навальному по делу «Ив Роше» 30 декабря 2014 года. Тогда политика приговорили к 3,5 года условного срока, а его брата - к реальному сроку.

По версии следствия, братья Навальные похитили у компании «Ив Роше» более 31 миллиона рублей (около 424 тысячи евро), которые были переведены в счет транспортных услуг, и легализовали эти деньги. Их признали виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (часть 3 статьи 159.4 УК) и в легализации преступных доходов (п. «а» части 2 статьи 174.1 УК).

Навальные своей вины не признали. На суде они заявили, что просто занимались бизнесом. Алексей Навальный неоднократно называл дело политическим.

ЕСПЧ обнаружил в деле Навальных нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции о праве на справедливый суд и справедливое наказание. Суд также присудил им денежные компенсации. В итоге вопрос о пересмотре дела был вынесен на заседание президиума Верховного суда, который оставил приговор в силе.

Олег Навальный неоднократно подавал на условно-досрочное освобождение, но ему в этом постоянно отказывали.





