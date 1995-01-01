Перехвачены учебные сигналы Пентагона о начале атаки ядерных бомбардировщиков

Сигнал был обнаружен в ночь на 27 июня на тихоокеанском побережье и был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress. Этот самолет, а также бомбардировщики B-2 Spirit и E-6 Mercury принимали участие в учениях Пентагона, цель которых - продемонстрировать врагам Америки готовность боевых самолетов США доставлять термоядерные боеголовки по всему миру, отмечает издание.

Энтузиасты поделились аудиозаписью этого сигнала:

DOOM61 probable B-52 just broadcast an Emergency Action Message on 228.275. Audio: https://t.co/okXmHRSL7A— Paine Airport (@mattcawby) 27 июня 2018 г.

Как отмечает Drive, сообщения о чрезвычайных ситуациях (Emergency Action Message, EAM) являются базовой составляющей управления и контроля ядерной архитектуры США, давая старт запланированным ядерным атакам. О том, как работают эти сообщения, показывается, в частности, в триллере Тони Скотта «Багровый прилив» 1995 года. Сюжет фильма завязан на реалиях начала 1990-х годов, когда в связи с нестабильностью в России в первые годы после развала СССР в армии США принимались коллективные решения о пуске баллистических ракет с ядерными боеголовками.