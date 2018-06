Перехвачены учебные сигналы Пентагона о начале атаки ядерных бомбардировщиков

Сигнал был обнаружен в ночь на 27 июня на тихоокеанском побережье и был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress. Этот самолет, а также бомбардировщики B-2 Spirit и E-6 Mercury принимали участие в учениях Пентагона, цель которых - продемонстрировать врагам Америки готовность боевых самолетов США доставлять термоядерные боеголовки по всему миру, отмечает издание.

Энтузиасты поделились аудиозаписью этого сигнала:

DOOM61 probable B-52 just broadcast an Emergency Action Message on 228.275. Audio: https://t.co/okXmHRSL7A— Paine Airport (@mattcawby) 27 июня 2018 г.