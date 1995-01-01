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Перехвачены учебные сигналы Пентагона о начале атаки ядерных бомбардировщиков

newsru.ru
Фото: AFP/Scanpix

Американские радиолюбители перехватили незашифрованные сообщения наземного командования США о действиях в чрезвычайных ситуациях, сообщает Drive.

Сигнал был обнаружен в ночь на 27 июня на тихоокеанском побережье и был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress. Этот самолет, а также бомбардировщики B-2 Spirit и E-6 Mercury принимали участие в учениях Пентагона, цель которых - продемонстрировать врагам Америки готовность боевых самолетов США доставлять термоядерные боеголовки по всему миру, отмечает издание.

Энтузиасты поделились аудиозаписью этого сигнала:

Как отмечает Drive, сообщения о чрезвычайных ситуациях (Emergency Action Message, EAM) являются базовой составляющей управления и контроля ядерной архитектуры США, давая старт запланированным ядерным атакам. О том, как работают эти сообщения, показывается, в частности, в триллере Тони Скотта «Багровый прилив» 1995 года. Сюжет фильма завязан на реалиях начала 1990-х годов, когда в связи с нестабильностью в России в первые годы после развала СССР в армии США принимались коллективные решения о пуске баллистических ракет с ядерными боеголовками.

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