Источники: Трамп предложил Макрону вывести Францию из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону выгодную двустороннюю торговую сделку взамен выхода Франции из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских должностных лиц.

По их данным, это произошло во время визита Макрона в США в конце апреля - в ходе частной беседы двух президентов в Белом доме, когда они обсуждали вопросы торговли. В какой-то момент американский лидер спросил французского коллегу: «Почему бы вам не покинуть ЕС?» Взамен Трамп предложил Макрону двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом. Белый дом отказался комментировать данную информацию, не отрицая ее.

Ранее в июне портал Axios писал, что во время этой же беседы в Белом доме Трамп заявил Макрону, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».

Досталось от Трампа Евросоюзу и на этой неделе. Выступая в Северной Дакоте, Трамп заявил, что ЕС «был создан для того, чтобы пользоваться Соединенными Штатами, чтобы напасть на нашу копилку». Трамп при этом напомнил о дефиците торгового баланса ЕС в размере 150 миллиардов долларов.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% для всех стран, которые поставляют эту продукцию в США. Государства ЕС договорились установить ответные пошлины в 25% на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала американские пошлины «неправомерными».